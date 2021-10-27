У США видали перший паспорт із гендером “X”

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"У зв'язку з видачею цього паспорта я хочу ще раз підтвердити прагнення Державного департаменту просувати свободу, гідність і рівність всіх людей, у тому числі ЛГБТКІ+", - заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс.

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Повідомляється, що отримувати такі паспорти зможуть усі охочі з початку 2022 року, коли департамент підготує систему та оновить форму отримання документа, в якій з'явиться функція вибору третього ґендера для небінарних людей, інтерсекс- та трансгендерів.

На даному етапі Держдепартамент співпрацює з іншими урядовими установами США, щоб у майбутньому забезпечити комфортну подорож для всіх власників паспортів.

Додамо

У жовтні цього року помічник міністра охорони здоров'я США Рейчел Левін стала першим у країні трансгендерним офіцером із чотирма зірками.