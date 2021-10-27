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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США выдали первый паспорт с гендером “X”

Киев • УНН

 • 24887 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Соединенных Штатах выдали первый американский паспорт с отметкой о поле “Х”, что означает третий гендер. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США, передает УНН.

В США выдали первый паспорт с гендером “X”

Цитата

“В связи с выдачей этого паспорта я хочу еще раз подтвердить стремление Государственного департамента продвигать свободу, достоинство и равенство всех людей, в том числе ЛГБТКИ+”, — заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Детали

Сообщается, что получать такие паспорта смогут все желающие с начала 2022 года, когда департамент подготовит систему и обновит форму получения документа, в которой появится функция выбора третьего гендера для небинарных людей, интерсекс- и трансгендеров.

На данном этапе Госдепартамент сотрудничает с другими правительственными учреждениями США, чтобы в будущем обеспечить комфортные путешествия для всех владельцев паспортов.

Добавим

В октябре этого года помощник министра здравоохранения США Рейчел Левин стала первым в стране трансгендерным офицером с четырьмя звездами.

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