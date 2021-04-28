У США вчені дослідили спосіб знищення COVID-19 "за секунду та менше"

Деталі

Професор кафедри електротехніки та обчислювальної техніки Арум Хан разом зі своїми співробітниками зміг домогтися такого результату за допомогою високої температури.

Видання зазначило, що застосування теплообрабки для нейтралізації коронавірусу демонстрували і раніше, проте в попередніх дослідженнях температура застосовувалася від однієї до 20 хвилин. Це не є практичним рішенням, так як застосування тепла протягом тривалого періоду є важким і дорогим процесом, підкреслив Phys.org.

“Хан і його команда тепер продемонстрували, що термічна обробка менш ніж за секунду повністю нейтралізує коронавірус, забезпечуючи можливе зниження поширення COVID-19, особливо повітряно-крапельним шляхом”, — наголошується в публікації.

В ході експерименту вчені пропустили через секцію трубки з нержавіючої сталі, що нагрівається, розчин, який містить коронавірус. Виявилося, що якщо розчин нагріти майже до 72 градусів протягом приблизно півсекунди, титр вірусу зменшиться в 100 тис. разів, що достатньо для його нейтралізації.

Дослідники вважають, що цей метод можна використовувати за допомогою систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

Доповнення

Раніше біологи виявили, що хлорована за всіма правилами вода з громадських басейнів нейтралізує практично всі частинки SARS-CoV-2.