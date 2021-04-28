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В США ученые исследовали способ уничтожения COVID-19 "в секунду и меньше"

В США ученые исследовали способ уничтожения COVID-19 "в секунду и меньше"

Киев  •  УНН

 • 23937 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В США ученые Техасского университета A&M обнаружили способ, который позволяет уничтожать COVID-19 за секунду и еще быстрее. Об этом сообщает Phys.org, передает УНН.

Детали

Профессор кафедры электротехники и вычислительной техники Арум Хан вместе со своими сотрудниками смог добиться такого результата с помощью высокой температуры.

Издание отметило, что применение теплообработки для нейтрализации коронавируса демонстрировали и раньше, однако в предыдущих исследованиях температура применялась от одной до 20 минут. Это не является практичным решением, так как применение тепла в течение длительного периода является трудным и дорогостоящим процессом, подчеркнул Phys.org.

“Хан и его команда теперь продемонстрировали, что термическая обработка менее чем за секунду полностью нейтрализует коронавирус, обеспечивая возможное снижение распространения COVID—19, особенно воздушно-капельным путем”, — отмечается в публикации.

В ходе эксперимента ученые пропустили через нагревающуюся секцию трубки из нержавеющей стали раствор, содержащий коронавирус. Оказалось, что если раствор нагреть почти до 72 градусов в течение примерно полсекунды, титр вируса уменьшится в 100 тыс. раз, что достаточно для его нейтрализации.

Исследователи считают, что этот метод можно использовать с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Дополнение

Ранее биологи обнаружили, что хлорированная по всем правилам вода из общественных бассейнов нейтрализует практически все частицы SARS-CoV-2.

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