В США ученые исследовали способ уничтожения COVID-19 "в секунду и меньше"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В США ученые Техасского университета A&M обнаружили способ, который позволяет уничтожать COVID-19 за секунду и еще быстрее. Об этом сообщает Phys.org, передает УНН.
Детали
Профессор кафедры электротехники и вычислительной техники Арум Хан вместе со своими сотрудниками смог добиться такого результата с помощью высокой температуры.
Издание отметило, что применение теплообработки для нейтрализации коронавируса демонстрировали и раньше, однако в предыдущих исследованиях температура применялась от одной до 20 минут. Это не является практичным решением, так как применение тепла в течение длительного периода является трудным и дорогостоящим процессом, подчеркнул Phys.org.
“Хан и его команда теперь продемонстрировали, что термическая обработка менее чем за секунду полностью нейтрализует коронавирус, обеспечивая возможное снижение распространения COVID—19, особенно воздушно-капельным путем”, — отмечается в публикации.
В ходе эксперимента ученые пропустили через нагревающуюся секцию трубки из нержавеющей стали раствор, содержащий коронавирус. Оказалось, что если раствор нагреть почти до 72 градусов в течение примерно полсекунды, титр вируса уменьшится в 100 тыс. раз, что достаточно для его нейтрализации.
Исследователи считают, что этот метод можно использовать с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Дополнение
Ранее биологи обнаружили, что хлорированная по всем правилам вода из общественных бассейнов нейтрализует практически все частицы SARS-CoV-2.