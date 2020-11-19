У США в посилці з різдвяною ялинкою Рокфеллер-центру знайшли совеня

“Вчора вранці мені зателефонував хтось і запитав, чи беремо ми сов для реабілітації. Я відповіла: “Так, ми так робимо”, на мить запанувала тиша, мені сказали: “Добре, я передзвоню, коли мій чоловік повернеться додому, у нього совеня, яке було заховане в коробці під час довгої поїздки”, — повідомив один зі співробітників центру.

Виявилося, що чоловік, який знайшов пташеня, працює у компанії, яка займається транспортуванням і зберіганням різдвяної ялинки в Рокфеллер-центрі.

Совеня виявилося маленьким сичем — видом найменших сов на північному сході країни.

Пташеня привезли в Центр дикої природи, дали йому води і нагодували мишами — виявилося, малюк не їв і не пив нічого протягом трьох днів.

Як розповіли співробітники центру, щойно совеня огляне ветеринар, його відпустять на волю.

Додамо, Рокфеллерський центр - великий офісний центр в Нью-Йорку, споруджений в мангеттенському Мідтауні в 1930-ті роки на гроші родини Рокфеллерів. На кожне Різдво у Рокфеллерському центрі встановлюється головна ялинка міста.

Нагадаємо, це вже не перший "новорічно-різдвяний" курйоз у США. Торік в американському штаті Джорджія родина знайшла живу сову в своїй різдвяній ялинці. Вона прожила на гілках дерева понад тиждень.

Як повідомляв УНН, раніше у Великій Британії в парку дикої природи в Лінкольнширі п’ять папуг довелося прибрати з публічного показу після того, як вони почали лаятися на відвідувачів.