В США в посылке с рождественской елкой Рокфеллер-центра нашли совенка

"Вчера утром мне позвонил кто-то и спросил, берем ли мы сов для реабилитации. Я ответила: "Да, мы так делаем", на мгновение воцарилась тишина, мне сказали: "Хорошо, я перезвоню, когда мой муж вернется домой, у него совенок, который был спрятан в коробке во время долгой поездки", - сообщил один из сотрудников центра.

Оказалось, что человек, который нашел птенца, работает в компании, которая занимается транспортировкой и хранением рождественской елки в Рокфеллер-центре.

Совенок оказалось маленьким сычом - видом самых маленьких сов на северо-востоке страны.

Птенца привезли в Центр дикой природы, дали ему воды и накормили мышами - оказалось, малыш не ел и не пил ничего в течение трех дней.

Как рассказали сотрудники центра, как только совенка осмотрит ветеринар, его отпустят на свободу.

Добавим, Рокфеллеровский центр - большой офисный центр в Нью-Йорке, построенный в манхэттенском Мидтауне в 1930-е годы на деньги семьи Рокфеллеров. На каждое Рождество в Рокфеллеровском центре устанавливается главная елка города.

Напомним, это уже не первый "новогодне-рождественский" курьез в США. В прошлом году в американском штате Джорджия семья нашла живую сову в своей рождественской елке. Она жила на ветвях дерева больше недели.

Как сообщал УНН, ранее в Великобритании в парке дикой природы в Линкольншире пять попугаев пришлось убрать с публичного показа после того, как они начали ругаться на посетителей.