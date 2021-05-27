У США схвалили препарат для лікування коронавірусу GSK і Vir Biotechnology

Деталі

Відзначається, що препарат схвалений для лікування COVID-19, що протікає в легкій і середній формі, у дорослих пацієнтів і підлітків у віці від 12 років і старше, вага яких перевищує 40 кг. Використання Sotrovimab заборонено для пацієнтів, які госпіталізовані з хворобою або потребують кисневої терапії.

Доповнення

VIR-7831 — препарат на основі одного типу моноклональних антитіл — клонованих молекул, що виробляються імунною системою і здатних зв’язати і нейтралізувати збудник певного захворювання. У березні розробники ліків повідомили, що хворі ковідом добре переносять терапію. Клінічні випробування триватимуть, а за станом пацієнтів спостерігатимуть протягом 24 тижнів.

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GSK і Vir проводять також випробування іншого моноклонального антитіла — VIR-7832, яке повинно активізувати роботу T-клітинного імунітету при COVID-19.