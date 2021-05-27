У США схвалили препарат для лікування коронавірусу GSK і Vir Biotechnology
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (Food and Drug Administration, FDA) схвалило екстрене застосування препарату для лікування COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831) британської фармацевтичної компанії GSK (GlaxoSmithKline) і її американського партнера Vir Biotechnology. Про це йдеться в заяві, опублікованій в середу на сайті фармрегулятора, передає УНН.
Деталі
Відзначається, що препарат схвалений для лікування COVID-19, що протікає в легкій і середній формі, у дорослих пацієнтів і підлітків у віці від 12 років і старше, вага яких перевищує 40 кг. Використання Sotrovimab заборонено для пацієнтів, які госпіталізовані з хворобою або потребують кисневої терапії.
Доповнення
VIR-7831 — препарат на основі одного типу моноклональних антитіл — клонованих молекул, що виробляються імунною системою і здатних зв’язати і нейтралізувати збудник певного захворювання. У березні розробники ліків повідомили, що хворі ковідом добре переносять терапію. Клінічні випробування триватимуть, а за станом пацієнтів спостерігатимуть протягом 24 тижнів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Друга держава ЄС вирішила схвалити російську вакцину попри скандал через неї: це зробила Словаччина
GSK і Vir проводять також випробування іншого моноклонального антитіла — VIR-7832, яке повинно активізувати роботу T-клітинного імунітету при COVID-19.