Друга держава ЄС вирішила схвалити російську вакцину попри скандал через неї: це зробила Словаччина

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Початок вакцинації “Супутником V” в Словаччині має відбутися не пізніше 7 червня. Відповідне розпорядження з цього приводу готується Міністерством охорони здоров’я. Уряд доручив міністру охорони здоров’я республіки Владіміру Ленгварському забезпечити незареєстрованим в ЄС препаратом бажаючих вакцинуватися ним мешканців республіки.

Перша партія “Супутника V” надійшла в Словаччину 1 березня. В країні в найближчі дні повинен з’явитися список центрів вакцинації, де можна буде зробити щеплення російською вакциною.

Контекст

Закупівля даної вакцини викликала урядову кризу в країні. Дозвіл на її застосування видав глава МОЗ Марек Крайчі, який залишив 12 березня пост міністра охорони здоров’я країни.

Цю закупівлю прем’єр і глава МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції. Коли їх поставили перед фактом прибуття літаків з російськими вакцинами в Словаччину, вони виступили з різкою критикою такого кроку. Декілька депутатів парламенту з цих партій вийшли в знак протесту з їхніх фракцій, тим самим залишивши коаліцію без своїх голосів.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила і президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матовіч заявив у неділю, 28 березня, про готовність піти у відставку, що і сталося далі.

1 квітня президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Едуардом Хегером, який до цього очолював міністерство фінансів країни.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Словаччині 388 986 випадків хвороби, жертвами стали 12 301 особа.

21 січня цього року перша держава ЄС схвалив використання російської вакцини: це зробила Угорщина.