Друга держава ЄС вирішила схвалити російську вакцину попри скандал через неї: це зробила Словаччина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Влада Словаччини схвалила застосування в країні російської вакцини проти коронавірусної інфекції “Супутник V”, передає УНН з посиланням на місцеве видання Teraz.
Деталі
Початок вакцинації “Супутником V” в Словаччині має відбутися не пізніше 7 червня. Відповідне розпорядження з цього приводу готується Міністерством охорони здоров’я. Уряд доручив міністру охорони здоров’я республіки Владіміру Ленгварському забезпечити незареєстрованим в ЄС препаратом бажаючих вакцинуватися ним мешканців республіки.
Перша партія “Супутника V” надійшла в Словаччину 1 березня. В країні в найближчі дні повинен з’явитися список центрів вакцинації, де можна буде зробити щеплення російською вакциною.
Контекст
Закупівля даної вакцини викликала урядову кризу в країні. Дозвіл на її застосування видав глава МОЗ Марек Крайчі, який залишив 12 березня пост міністра охорони здоров’я країни.
Цю закупівлю прем’єр і глава МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції. Коли їх поставили перед фактом прибуття літаків з російськими вакцинами в Словаччину, вони виступили з різкою критикою такого кроку. Декілька депутатів парламенту з цих партій вийшли в знак протесту з їхніх фракцій, тим самим залишивши коаліцію без своїх голосів.
Проти використання несхваленої російської вакцини виступила і президентка Словаччини Зузана Чапутова.
Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матовіч заявив у неділю, 28 березня, про готовність піти у відставку, що і сталося далі.
1 квітня президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Едуардом Хегером, який до цього очолював міністерство фінансів країни.
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Словаччині 388 986 випадків хвороби, жертвами стали 12 301 особа.
21 січня цього року перша держава ЄС схвалив використання російської вакцини: це зробила Угорщина.