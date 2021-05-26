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Второе государство ЕС решило одобрить российскую вакцину несмотря на скандал из-за нее: это сделала Словакия

Киев • УНН

 • 27458 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Власти Словакии одобрили применение в стране российской вакцины против коронавирусной инфекции “Спутник V”, передает УНН со ссылкой на местное издание Teraz.

Второе государство ЕС решило одобрить российскую вакцину несмотря на скандал из-за нее: это сделала Словакия

Детали

Начало вакцинации “Спутником V” в Словакии должно состояться не позже 7 июня. Соответствующее распоряжение на этот счет готовится Минздравом. Правительство поручило министру здравоохранения республики Владимиру Ленгварскому обеспечить незарегистрированным в ЕС препаратом желающих вакцинироваться им жителей республики.

Первая партия “Спутника V” поступила в Словакию 1 марта. В стране в ближайшие дни должен появиться список центров вакцинации, где можно будет привиться российской вакциной.

Контекст

Закупка данной вакцины вызвала правительственный кризис в стране. Разрешение на ее применение выдал глава Минздрава Марек Крайчи, оставивший 12 марта пост министра здравоохранения страны.

Эту закупку премьер и глава Минздрава организовали тайно даже от других партий коалиции. Когда их поставили перед фактом прибытия самолетов с российскими вакцинами в Словакию, они выступили с резкой критикой такого шага. Несколько депутатов парламента из этих партий вышли в знак протеста из их фракций, тем самим оставив коалицию без своих голосов.

Против использования неодобренной российской вакцины выступила и президенткой Словакии Зузана Чапутова.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил в воскресенье, 28 марта, о готовности уйти в отставку, что и произошло далее.

1 апреля президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером, который до этого возглавлял министерство финансов страны.

Согласно статистике ВОЗ — в Словакии 388 986 случаев болезни, жертвами стали 12 301 человек.

21 января этого года первое государство ЕС одобрило использование российской вакцины: это сделала Венгрия.

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