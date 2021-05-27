В США одобрили препарат для лечения коронавируса GSK и Vir Biotechnology

Детали

Отмечается, что препарат одобрен для лечения COVID-19, протекающего в легкой и средней форме, у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг. Использование Sotrovimab запрещено для пациентов, которые госпитализированы с болезнью или требуют кислородной терапии.

Дополнение

VIR-7831 — препарат на основе одного типа моноклональных антител — клонированных молекул, вырабатываемые иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. В марте разработчики лекарств сообщили, что больные ковидом хорошо переносят терапию. Клинические испытания будут продолжаться, а за состоянием пациентов наблюдать в течение 24 недель.

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GSK и Vir проводят также испытания другого моноклонального антитела — VIR-7832, которое должно активизировать работу T-клеточного иммунитета при COVID-19.