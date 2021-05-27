В США одобрили препарат для лечения коронавируса GSK и Vir Biotechnology
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило экстренное применение препарата COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831) британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline) и ее американского партнера Vir Biotechnology. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте фармрегулятора, передает УНН.
Детали
Отмечается, что препарат одобрен для лечения COVID-19, протекающего в легкой и средней форме, у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг. Использование Sotrovimab запрещено для пациентов, которые госпитализированы с болезнью или требуют кислородной терапии.
Дополнение
VIR-7831 — препарат на основе одного типа моноклональных антител — клонированных молекул, вырабатываемые иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. В марте разработчики лекарств сообщили, что больные ковидом хорошо переносят терапию. Клинические испытания будут продолжаться, а за состоянием пациентов наблюдать в течение 24 недель.
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GSK и Vir проводят также испытания другого моноклонального антитела — VIR-7832, которое должно активизировать работу T-клеточного иммунитета при COVID-19.