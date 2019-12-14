У США розслідують дванадцять аварій через використання Tesla в режимі автопілоту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Американське агентство автомобільної безпеки розслідує дванадцять аварій через використання автомобілю Tesla в режимі автопілоту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Американське агентство з безпеки автомобілів заявило, що воно розслідує 12-ту аварію Tesla, яка може бути пов’язана з передовою системою допомоги водію — автопілотом, після того, як Tesla Model 3 в’їхала ззаду в припарковану поліцейську машину в Коннектикуті в суботу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через автопілот сталося щонайменше три смертельних аварії автомобілів Tesla в США з 2016 року.
“Спеціальна група з розслідування аварій проводила перевірку 12 аварій за участю транспортних засобів Tesla, де використовувався автопілот на момент інциденту. На сьогоднішній день агентство завершило підготовку звітів по двом з них: смертельну аварію у Флориді 2016 року з використанням автопілоту та про аварію, де автопілот був виключений в якості одного з факторів”, — додали у ЗМІ.
Нагадаємо, обвинувальний акт щодо підозрюваних у афері з акціями компанії Tesla скеровано до суду.