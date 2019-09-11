У США розповіли, що очікують від зустрічі президентів Зеленського і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У США сподіваються, що президент Зеленський і президент Трамп познайомляться і налагодять добрі стосунки. Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє УНН.
“Одна річ, на яку ми сподіваємося і якої б хотіли, це — щоб президенти Зеленський і Трамп познайомилися один з одним. Це важливо для лідерів — мати особисті стосунки. І дехто вважає, що ці стосунки можуть виявитися дуже добрими. Погляньте лише на цих двох людей. Судячи з усього, вони можуть гарно полагодити між собою”, — сказав Тейлор.
За його словами важливими також є ті специфічні теми, які хочуть обговорити президенти. Вони хочуть поговорити про безпекову допомогу і це справді важливо для обох сторін.
“Для США важливо бути спроможними підтримати Україну в її захисті від російської агресії. Отож, це важливий компонент, який, безумовно, буде обговорюватися”, — сказав Тейлор.
За його словами зараз триває процес узгодження графіків обох президентів в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, щоб зустріч відбулася.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до США 23 вересня.