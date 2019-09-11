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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107460 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119850 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111460 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117634 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123658 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150065 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149867 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В США рассказали, что ожидают от встречи президентов Зеленского и Трампа

В США рассказали, что ожидают от встречи президентов Зеленского и Трампа

Киев  •  УНН

 • 12538 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В США надеются, что президент Зеленский и президент Трамп познакомятся и наладят хорошие отношения. Об этом в интервью “Голосу Америки” заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает УНН.

"Одна вещь, на которую мы надеемся и какой бы хотели, это - чтобы президенты Зеленский и Трамп познакомились друг с другом. Это важно для лидеров - иметь личные отношения. И некоторые считают, что эти отношения могут оказаться очень хорошими. Посмотрите только на этих двух людей. Судя по всему, они могут хорошо поладить между собой", - сказал Тейлор.

По его словам важны также те специфические темы, которые хотят обсудить президенты. Они хотят поговорить о помощь в области безопасности и это действительно важно для обеих сторон.

"Для США важно быть в состоянии поддержать Украину в ее защите от российской агрессии. Итак, это важный компонент, который, безусловно, будет обсуждаться", - сказал Тейлор.

По его словам сейчас идет процесс согласования графиков обоих президентов в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, чтобы встреча состоялась.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в США 23 сентября.

Украинские Национальные Новости

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