У США п'ятеро людей загинули під час стрілянини

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Відзначається, що серед загиблих були два заступника шерифа округу, дві цивільні особи і стрілок.

Протистояння в Північній Кароліні тривало понад 13 годин, коли озброєний чоловік відкрив вогонь по співробітниках поліції після того, як вони прибули для перевірки. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, деяким було наказано сховатися.

Після загибелі людей в результаті інциденту прапори біля офісу шерифа в окрузі, де сталася стрілянина, були приспущені, а місцеві жителі несуть до місця події квіти і свічки в пам'ять про загиблих.

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Додамо

У США в результаті стрілянини на поштовому складі кур'єрської служби Fedex в місті Індіанаполіс пізно ввечері в четвер, 15 квітня, загинули не менше восьми осіб. Тіла загиблих виявлені на території складу.

Президент США Джо Байден заявив, що насильство з використанням вогнепальної зброї стало справжньою епідемією для країни