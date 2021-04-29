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В США пять человек погибли во время стрельбы

В США пять человек погибли во время стрельбы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. По меньшей мере пять человек, включая подозреваемого в стрельбе, погибли в результате длительного вооруженного противостояния в штате Северная Каролина (США), сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что среди погибших были два заместителя шерифа округа, две гражданские лица и стрелок.

Противостояние в Северной Каролине продолжалось более 13 часов, когда вооруженный человек открыл огонь по сотрудникам полиции после того, как они прибыли для проверки. Жители близлежащих домов были эвакуированы, некоторым было приказано спрятаться.

После гибели людей в результате инцидента флаги возле офиса шерифа в округе, где произошла стрельба, были приспущены, а местные жители несут к месту происшествия цветы и свечи в память о погибших.

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Добавим

В США в результате стрельбы на почтовом складе курьерской службы Fedex в городе Индианаполис поздно вечером в четверг, 15 апреля, погибли не менее восьми человек. Тела погибших обнаружены на территории склада.

Президент США Джо Байден заявил, что насилие с использованием огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для страны

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