У США привітали прогрес народу України у подоланні корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сполучені Штати вітають прогрес, досягнутий народом України у подоланні корупції, та запевняють у подальшій підтримці. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Посольством США у Києві до Міжнародного дня боротьби з корупцією, передає УНН.
“У Міжнародний день боротьби з корупцією ми вітаємо прогрес, досягнутий народом України у подоланні корупції, та запевняємо у підтримці з боку США задля продовження боротьби з корисливими інтересами певних кіл”, — йдеться в заяві.
Зазначимо, раніше сьогодні у ЄС заявили, що завжди підтримуватимуть зусилля всіх, хто бореться з корупцією в Україні.
Додамо, 9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією. Саме в цей день, у 2003 році в мексиканському місті Мерида відбулося підписання Конвенції ООН проти корупції.