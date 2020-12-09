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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 30138 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 46714 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 62474 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 85834 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107645 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111466 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 124223 просмотра

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В США приветствовали прогресс народа Украины в преодолении коррупции

В США приветствовали прогресс народа Украины в преодолении коррупции

Киев  •  УНН

 • 12051 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Соединенные Штаты приветствуют прогресс, достигнутый народом Украины в преодолении коррупции, и уверяют в дальнейшей поддержке. Об этом говорится в заявлении, обнародованном посольством США в Киеве к Международному дню борьбы с коррупцией, передает УНН.

“В Международный день борьбы с коррупцией мы приветствуем прогресс, достигнутый народом Украины в преодолении коррупции, и заверяем в поддержке со стороны США для продолжения борьбы с корыстными интересами определенных кругов”, — говорится в заявлении.

Отметим, ранее сегодня в ЕС заявили, что всегда будут поддерживать усилия всех, кто борется с коррупцией в Украине.

Добавим, 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида состоялось подписание Конвенции ООН против коррупции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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