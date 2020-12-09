В США приветствовали прогресс народа Украины в преодолении коррупции

“В Международный день борьбы с коррупцией мы приветствуем прогресс, достигнутый народом Украины в преодолении коррупции, и заверяем в поддержке со стороны США для продолжения борьбы с корыстными интересами определенных кругов”, — говорится в заявлении.

Отметим, ранее сегодня в ЕС заявили, что всегда будут поддерживать усилия всех, кто борется с коррупцией в Украине.

Добавим, 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида состоялось подписание Конвенции ООН против коррупции.