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У США повідомили про вибухівку в машині перед мітингом Трампа: ЗМІ розкрили деталі

У США повідомили про вибухівку в машині перед мітингом Трампа: ЗМІ розкрили деталі

Київ • УНН

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Перед виступом Трампа на Лонг-Айленді стався інцидент із повідомленням про бомбу в машині. За даними ЗМІ, представник поліцейського управління округу Нассау підтвердив, що "сталася підозріла подія".

Перед запланованим сьогодні ввечері виступом колишнього президента США Дональда Трампа, в автівці біля місця проведення мітингу, ймовірно знайшли вибухівку, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Як пише видання, представник поліцейського управління округу Нассау підтвердив ЗМІ, що в середу перед виступом Трампа, де збираються тисячі фанатів MAGA, "сталася підозріла подія".

Але немає "доказів" у повідомленні про те, що було "знайдено вибуховий пристрій".

"Повідомлення про вибухівку, знайдену на місці, необґрунтовані", - заявив комісар поліції округу Нассау Патрік Райд.

"Допитують людину, яка, можливо, тренувала собаку для виявлення бомб недалеко від місця проведення мітингу. Людина із собакою для виявлення бомб неправдиво повідомила про знахідку вибухівки, і наразі цю людину затримала поліція".

Останні повідомлення про можливе порушення безпеки Трампа надійшли всього через три дні після арешту потенційного вбивці, який переслідував колишнього президента з гвинтівкою, коли той грав у гольф у своєму гольф-клубі Palm Beach.

Поліція, що працює спільно з Секретною службою, залишається в стані підвищеної готовності в цьому районі за кілька годин до того, як колишній президент має вийти на сцену.

Додамо

Спершу надійшла інформація, що, мабуть, поліція "знайшла вибуховий пристрій в одній із машин".

Джерела, ймовірно, заявили, що водій у підсумку втік у ліс.

"Ніхто не бачив, чи було в нього що-небудь при собі, вони просто бачили, як він утік. Зараз паркується багато машин, вони шикуються в чергу на Hempstead Turnpike, просто паркуються на траві. Навіть у парку Ейзенхауера вони просто паркуються там", - продовжило джерело, повідомивши про Лаліно в повідомленні на X.

Очікується, що тисячі фанатів MAGA прибудуть на Лонг-Айленд сьогодні вдень перед мітингом о 7 годині вечора за східним часом у Nassau Coliseum.

Великий натовп уже зібрався, і багато хто розбив табір на ніч, щоб зайняти хороші місця на критій арені.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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