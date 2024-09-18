В США сообщили о взрывчатке в машине перед митингом Трампа: СМИ раскрыли детали
Киев • УНН
Перед выступлением Трампа на Лонг-Айленде произошел инцидент с сообщением о бомбе в машине. По данным СМИ, представитель полицейского управления округа Нассау подтвердил, что "произошло подозрительное событие".
Перед запланированным сегодня вечером выступлением бывшего президента США Дональда Трампа, в машине около места проведения митинга, вероятно нашла взрывчатку, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Как пишет издание, представитель полицейского управления округа Нассау подтвердил СМИ, что в среду перед выступлением Трампа, где собираются тысячи фанатов MAGA, "произошло подозрительное происшествие".
Но нет "доказательств" в сообщении о том, что было "найдено взрывное устройство".
"Сообщения о взрывчатке, найденной на месте, необоснованны", — заявил комиссар полиции округа Нассау Патрик Райд.
"Допрашивается человек, который, возможно, тренировал собаку для обнаружения бомб недалеко от места проведения митинга. Человек с собакой для обнаружения бомб ложно сообщил о находке взрывчатки, и в настоящее время этот человек задержан полицией".
Последние сообщения о возможном нарушении безопасности Трампа поступили всего через три дня после ареста потенциального убийцы, который преследовал бывшего президента с винтовкой, когда тот играл в гольф в своем гольф-клубе Palm Beach.
Полиция, работающая совместно с Секретной службой, остается в состоянии повышенной готовности в этом районе за несколько часов до того, как бывший президент должен выйти на сцену.
Добавим
Сначала поступила информация, что, по-видимому, полиция "нашла взрывное устройство в одной из машин".
Источники, вероятно, заявили, что водитель в итоге скрылся в лесу.
"Никто не видел, было ли у него что-нибудь при себе, они просто видели, как он сбежал. Сейчас паркуется много машин, они выстраиваются в очередь на Hempstead Turnpike, просто паркуются на траве. Даже в парке Эйзенхауэра они просто паркуются там" , – продолжил источник, сообщив о Лалине в сообщении на X.
Ожидается, что тысячи фанатов MAGA прибудут на Лонг-Айленд сегодня днем перед митингом в 7 часов вечера по восточному времени в Nassau Coliseum.
Большая толпа уже собралась, и многие разбили лагерь на ночь, чтобы занять хорошие места на крытой арене.