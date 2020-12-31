У США помер серійний вбивця Самюель Літтл

Згідно з його даними, Літтл хворів на діабет, крім того, у нього були проблеми з серцем. Як повідомила агентству речник управління, в його смерті не виявили нічого підозрілого, точну причину смерті встановить коронер.

У Каліфорнії Літтл відбував довічне ув’язнення.

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На його рахунку майже 60 підтверджених вбивств. Сам він зізнався у вбивстві 93 осіб. Довгий час він заперечував причетність до злочинів, проте в 2018 році зізнався в них.