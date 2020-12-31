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У США помер серійний вбивця Самюель Літтл

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Самюель Літтл, який, як відзначала поліція, був найрезультативнішим серійним вбивцею в історії США, помер у середу в Каліфорнії у віці 80 років. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на представників управління з питань виконання покарань, передає УНН.

У США помер серійний вбивця Самюель Літтл

Згідно з його даними, Літтл хворів на діабет, крім того, у нього були проблеми з серцем. Як повідомила агентству речник управління, в його смерті не виявили нічого підозрілого, точну причину смерті встановить коронер.

У Каліфорнії Літтл відбував довічне ув’язнення.

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На його рахунку майже 60 підтверджених вбивств. Сам він зізнався у вбивстві 93 осіб. Довгий час він заперечував причетність до злочинів, проте в 2018 році зізнався в них.

Нагадаємо, в Росії затримали серійного вбивцю, “Поволзького маніяка”, на рахунку якого щонайменше 26 жертв.

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