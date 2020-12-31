Напомним, в России задержали серийного убийцу, “Поволжского маньяка”, на счету которого не менее 26 жертв.
В США умер серийный убийца Самюэль Литтл
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Самюэль Литтл, который, как отмечала полиция, был самым результативным серийным убийцей в истории США, скончался в среду в Калифорнии в возрасте 80 лет. Об этом сообщил агентство Associated Press со ссылкой на представителей управления по вопросам исполнения наказаний, передает УНН.
Согласно его данным, Литтл болел диабетом, кроме того, у него были проблемы с сердцем. Как сообщила агентству представитель управления, в его смерти не обнаружили ничего подозрительного, точную причину смерти установит коронер.
В Калифорнии Литтл отбывал пожизненное заключение.
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На его счету почти 60 подтвержденных убийств. Сам он признался в убийстве 93 человек. Долгое время он отрицал причастность к преступлениям, однако в 2018 году признался в них.