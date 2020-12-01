В Росии задержали серийного убийцу, "Поволжского маньяка", на счету которого как минимум 26 жертв

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что подозреваемый — 38-летний Радик Тагиров — был задержан утром 1 декабря в Казани. По данным KazanFirst, информация о нем поступила из федерального центра.

“Реальное время” в свою очередь пишет, что Тагирова вычислили по результатам генетической экспертизы. По данным этого издания, он ранее был дважды судим. Тагиров, сообщил источник KazanFirst, “вину признает, плачет”.

Следственный комитет официально подтвердил, что в Татарстане задержали подозреваемого в убийствах 26 пожилых женщин в 12 регионах страны. Задержанный дает признательные показания.

В Татарстане и других регионах Поволжья с марта 2011 по сентябрь 2012 года произошла серия убийств пожилых женщин. Первые девять убийств были совершены в Казани. Жертвами в большинстве случаев становились одинокие пенсионерки — они были задушены. Следствие предполагало, что преступник представлялся работником коммунальных или социальных служб.

“Поволжскому маньяку” приписывают от 19 до 32 убийств, совершенных, помимо Казани, в Самаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Уфе и других городах. Чаще всего “поволжскому маньяку” приписывают 25 убийств.

В феврале 2017 года заместитель руководителя Главного управления криминалистики СК России Иван Стрельцов заявлял, что следствие предполагает, что “поволжский маньяк” — житель Удмуртии, и объявил, что за информацию, которая поможет найти преступника, обещана награда в три миллиона рублей.

За годы поисков “поволжского маньяка” высказывались предположения, что он или находится за решеткой, или его уже нет в живых.