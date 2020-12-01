У Росії затримали серійного вбивцю, "Поволзького маніяка", на рахунку якого щонайменше 26 жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Правоохоронні органи РФ затримали підозрюваного в серії вбивств літніх жінок, скоєних в 2011-2012 роках в Татарстані і інших регіонах Поволжя, пише УНН з посиланням на місцеве ЗМІ “KazanFirst” і пресслужбу СК Російської Федерації.
ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що підозрюваний — 38-річний Радік Тагіров — був затриманий вранці 1 грудня в Казані. За даними KazanFirst, інформація про нього надійшла з федерального центру.
“Реальное время” в свою чергу пише, що Тагірова вирахували за результатами генетичної експертизи. За даними цього видання, він раніше був двічі судимий. Тагіров, повідомило джерело KazanFirst, “вину визнає, плаче”.
Слідчий комітет офіційно підтвердив, що в Татарстані затримали підозрюваного у вбивствах 26 літніх жінок в 12 регіонах країни. Затриманий дає свідчення.
У Татарстані і інших регіонах Поволжя з березня 2011 по вересень 2012 року сталась серія вбивств літніх жінок. Перші дев’ять вбивств було скоєно в Казані. Жертвами в більшості випадків ставали самотні пенсіонерки — вони були задушені. Слідство припускало, що злочинець представлявся працівником комунальних або соціальних служб.
“Поволзькому маніякові” приписують від 19 до 32 вбивств, скоєних, крім Казані, в Самарі, Саратові, Челябінську, Єкатеринбурзі, Пермі, Іжевську, Уфі та інших містах. Найчастіше “Поволзькому маніякові” приписують 25 вбивств.
У лютому 2017 року заступник керівника Головного управління криміналістики СК Росії Іван Стрєльцов заявляв, що слідство припускає, що “поволзький маніяк” — житель Удмуртії, і оголосив, що за інформацію, яка допоможе знайти злочинця, обіцяна нагорода в три мільйони рублів.
За роки пошуків “поволзького маніяка” висловлювалися припущення, що він або знаходиться за гратами, або його вже немає в живих.