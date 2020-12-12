Закодований лист серійного вбивці Зодіака розшифрували

ukru
03:38 • 51477 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 89859 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 106313 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 86855 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 107795 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 82672 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101209 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117809 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145240 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184579 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 40231 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 28991 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 21599 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 50183 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 54074 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 79360 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 317671 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 251075 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 344624 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 337895 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 72126 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112024 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112614 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109460 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122881 перегляди
Актуальне
Закодований лист серійного вбивці Зодіака розшифрували

Закодований лист серійного вбивці Зодіака розшифрували

Київ • УНН

 • 56620 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Команда добровольців розшифрувала закодований лист, який в кінці 1960-х років відправив у газету серійний вбивця зі Сполучених Штатів Америки, який називав себе Зодіаком. Про це повідомляє УНН з посиланням на VA.

"Команда добровольців зламала написаний шифром лист, який понад півстоліття тому відправив у газету серійний вбивця з Каліфорнії, який називав себе Зодіаком. В кінці 1960 років, Зодіак, якого так і не змогли знайти, вбив, застреливши або зарізав, п'ять осіб поблизу Сан-Франциско, і поранив ще двох. Він відправив кілька листів в газету San Francisco Chronicle. Деякі листи були шифрованими посланнями. Найбільш складним з них вважалося послання з 340 символами, яке стало відоме як "шифр 340", - повідомили в ЗМІ.

Відзначається, що у жорстокого вбивці, про якого повідомляли газети того часу, з'явилися наслідувачі по всьому світу.

"Сподіваюся, ви отримуєте задоволення, поки ганяєтеся за мною. Я не боюся газової камери, тому що вона лише швидше відправить мене в рай, а у мене досить рабів, які будуть виконувати, що я їм скажу", - сказано в шифрі, який розкодували Девід Оранчак, Сем Блейк і Ярл Ван Ейк.

Сказано, що добровольці розраховують, що їх успіх дозволить знайти вбивцю.

"ФБР відомо, що шифр, який приписують вбивці на прізвисько Зодіак, недавно був розкритий цивільними особами. Зодіак тероризував жителів низки районів в Північній Каліфорнії. І, хоча пройшли десятиліття, ми продовжуємо домагатися, щоб восторжествувала справедливість щодо жертв цих жорстоких злочинів", - йдеться в заяві ФБР.

Відзначається, що існує безліч теорій щодо особистості вбивці, проте нікому так і не було пред'явлено звинувачення у цій справі. Ця історія лягла в основу низки книг і фільмів, включаючи "Брудний Гаррі" 1971 з актором Клінтом Іствудом в головній ролі і "Зодіак" 2007 року з Робертом Дауні-молодшим.

Нагадаємо, в Росії затримали серійного вбивцю, "Поволзького маніяка", на рахунку якого щонайменше 26 жертв.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79