Закодований лист серійного вбивці Зодіака розшифрували

"Команда добровольців зламала написаний шифром лист, який понад півстоліття тому відправив у газету серійний вбивця з Каліфорнії, який називав себе Зодіаком. В кінці 1960 років, Зодіак, якого так і не змогли знайти, вбив, застреливши або зарізав, п'ять осіб поблизу Сан-Франциско, і поранив ще двох. Він відправив кілька листів в газету San Francisco Chronicle. Деякі листи були шифрованими посланнями. Найбільш складним з них вважалося послання з 340 символами, яке стало відоме як "шифр 340", - повідомили в ЗМІ.

Відзначається, що у жорстокого вбивці, про якого повідомляли газети того часу, з'явилися наслідувачі по всьому світу.

"Сподіваюся, ви отримуєте задоволення, поки ганяєтеся за мною. Я не боюся газової камери, тому що вона лише швидше відправить мене в рай, а у мене досить рабів, які будуть виконувати, що я їм скажу", - сказано в шифрі, який розкодували Девід Оранчак, Сем Блейк і Ярл Ван Ейк.

Сказано, що добровольці розраховують, що їх успіх дозволить знайти вбивцю.

"ФБР відомо, що шифр, який приписують вбивці на прізвисько Зодіак, недавно був розкритий цивільними особами. Зодіак тероризував жителів низки районів в Північній Каліфорнії. І, хоча пройшли десятиліття, ми продовжуємо домагатися, щоб восторжествувала справедливість щодо жертв цих жорстоких злочинів", - йдеться в заяві ФБР.

Відзначається, що існує безліч теорій щодо особистості вбивці, проте нікому так і не було пред'явлено звинувачення у цій справі. Ця історія лягла в основу низки книг і фільмів, включаючи "Брудний Гаррі" 1971 з актором Клінтом Іствудом в головній ролі і "Зодіак" 2007 року з Робертом Дауні-молодшим.

Нагадаємо, в Росії затримали серійного вбивцю, "Поволзького маніяка", на рахунку якого щонайменше 26 жертв.