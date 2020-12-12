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Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали

Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали

Киев  •  УНН

 • 56614 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Команда добровольцев расшифровала закодированное письмо, которое в конце 1960-х годов отправил в газету серийный убийца из Соединенных Штатов Америки, называвший себя Зодиаком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VA.

“Команда добровольцев взломала написанное шифром письмо, который более полувека назад отправил в газету серийный убийца из Калифорнии, называвший себя Зодиаком. В конце 1960- годов, Зодиак, которого так и не смогли найти, убил, застрелив или зарезал, пять человек вблизи Сан-Франциско, и ранил еще двух. Он отправил несколько писем в газету San Francisco Chronicle. Некоторые письма представляли собой шифрованные послания. Наиболее сложным из них считалось послание с 340 символами, которое стало известно как “шифр 340”, - сообщили в СМИ.

Отмечается, что у жестокого убийцы, о котором сообщали газеты того времени, появились подражатели по всему миру.

“Надеюсь, вы получаете удовольствие, пока гоняетесь за мной. Я не боюсь газовой камеры, потому что она лишь скорее отправит меня в рай, а у меня достаточно рабов, которые будут выполнять, что я им скажу”, - сказано в шифре, который раскодировали Дэвид Оранчак, Сэм Блейк и Ярл Ван Эйк.

Сказано, что добровольцы рассчитывают, что их успех позволит найти убийцу.

“ФБР известно, что шифр, приписываемый убийце по кличке Зодиак, недавно был раскрыт гражданскими лицами. Зодиак терроризировал жителей ряда районов в Северной Калифорнии. И, хотя прошли десятилетия, мы продолжаем добиваться, чтобы восторжествовала справедливость в отношении жертв этих жестоких преступлений”, - говорится в заявлении ФБР.

Отмечается, что существует множество теорий относительно личности убийцы, однако никому так и не было предъявлено обвинение по этому делу. Эта история легла в основу ряда книг и фильмов, включая “Грязный Гарри” 1971 года с актером Клинтом Иствудом в главной роли и “Зодиак” 2007 года с Робертом Дауни-младшим.

Напомним, в России задержали серийного убийцу, "Поволжского маньяка", на счету которого как минимум 26 жертв.

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