У США помер російський мільярдер, що був у списку наближених до Путіна осіб

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Гапонцев займався виробництвом і продажем промислових лазерів. Заснована ним IPG Photonics — один з найбільших виробників промислових лазерів у світі, її ринкова капіталізація становить 8,9 мільярда доларів.

“Наближені до Путіна”

Як зазначає агентство, у січні 2018 року Гапонцев, у якого на той час було вже і американське громадянство, потрапив в доповідь Міністерства фінансів США про осіб, наближених до президента РФ Володимира Путіна. Після потрапляння в список заснована ним компанія подешевшала на три мільярди доларів, а сам він втратив майже половину з трьох мільярдів своїх статків.

У грудні того ж року бізнесмен зажадав через суд видалити його зі списку. Його захист наполягав, що його не можна називати олігархом, і що більша частина його бізнесу ніколи не була пов’язана з Росією. Він залишається єдиним росіянином, який зміг домогтися видалення зі списку.

Через пів року позов був відкликаний, а бізнесмен уклав з Мінфіном мирову угоду. За повідомленнями Forbes, в останні роки він боровся з онкологічним захворюванням.

Нагадаємо

Техаського 37-річного медбрата Вільяма Девіса визнали винним у вбивстві чотирьох пацієнтів. За інформацією слідства, він вводив в артерії своїх пацієнтів повітря.