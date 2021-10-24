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В США умер российский миллиардер, был в списке приближенных к Путину лиц

Киев • УНН

 • 24620 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Российский ученый-физик и бизнесмен Валентин Гапонцев скончался в США на 83 году жизни. Его состояние журнал Forbes оценивал в 2,8 миллиарда долларов, передает УНН со ссылкой на издание "Радио Свобода", финансируемой Конгрессом США.

В США умер российский миллиардер, был в списке приближенных к Путину лиц

Детали

Гапонцев занимался производством и продажей промышленных лазеров. Основанная им IPG Photonics — один из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире, ее рыночная капитализация составляет 8,9 миллиарда долларов.

“Приближенные к Путину”

Как отмечает агентство, в январе 2018 года Гапонцев, у которого к тому времени было уже и американское гражданство, попал в доклад Министерства финансов США о лицах, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. После попадания в список основанная им компания подешевела на три миллиарда долларов, а сам он потерял почти половину из трех миллиардов средствам.

В декабре того же года бизнесмен потребовал через суд удалить его из списка. Его защита настаивала, что его нельзя называть олигархом, и большая часть его бизнеса никогда не была связана с Россией. Он остается единственным россиянином, который смог добиться удаления из списка.

Через пол года иск был отозван, а бизнесмен заключил с Минфином мировое соглашение. По сообщениям Forbes, в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Напомним

Техасского 37-летнего медбрата Уильяма Дэвиса признали виновным в убийстве четырех пациентов. По информации следствия, он вводил в артерии своих пациентов воздуха.

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