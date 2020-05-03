У США помер актор з серіалу "Клініка"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Американський актор Сем Ллойд, відомий за роллю юриста Теда Бакленд в серіалі "Клініка", помер у віці 56 років від пухлини мозку. Про це повідомив портал TMZ, передає УНН.
За інформацією видання, неоперабельна пухлина головного мозку у Ллойда була діагностована в січні 2019 року.
Сем Ллойд народився в штаті Вермонт 12 листопада 1963 року. Окрім своєї ролі в серіалі “Клініка” Ллойд також відомий за ролями в серіалах “Безсоромні”, “Американська сімейка”, “Відчайдушні домогосподарки” та ін.
Нагадаємо, в США помер американський актор українського походження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зірку фільмів “Матриця” і “Клан Сопрано” збив автомобіль