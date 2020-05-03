У США помер актор з серіалу "Клініка"

За інформацією видання, неоперабельна пухлина головного мозку у Ллойда була діагностована в січні 2019 року.

Сем Ллойд народився в штаті Вермонт 12 листопада 1963 року. Окрім своєї ролі в серіалі “Клініка” Ллойд також відомий за ролями в серіалах “Безсоромні”, “Американська сімейка”, “Відчайдушні домогосподарки” та ін.

Нагадаємо, в США помер американський актор українського походження.

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