В США умер актер из сериала "Клиника"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Теда Бакленд в сериале "Клиника", умер в возрасте 56 лет от опухоли мозга. Об этом сообщил портал TMZ, передает УНН.
По информации издания, неоперабельная опухоль головного мозга у Ллойда была диагностирована в январе 2019 года.
Сэм Ллойд родился в штате Вермонт 12 ноября 1963 года. Кроме своей роли в сериале “Клиника” Ллойд также известен по ролям в сериалах “Бесстыжие”, “Американская семейка”, “Отчаянные домохозяйки” и др.
Напомним, в США скончался американский актер украинского происхождения.
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