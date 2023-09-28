У США почалися слухання щодо імпічменту Джо Байдена

Деталі

Станом на сьогодні республіканці не знайшли доказів того, що Джо Байден отримував будь-які гроші від бізнесів свого сина. Вони стверджують, що розслідування щодо імпічменту ставить їх у найкраще положення для отримання документів, які вони шукають.

Демократи заперечують, що республіканці не знайшли доказів зв’язку з президентом, оскільки їх не існує, і звинувачують, що вся спроба імпічменту – це відповідь для колишнього президента Дональда Трампа та чотирьох звинувачень, які йому пред’явлені.

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«Сьогодні Комітет з нагляду Палати представників вивчить понад два десятки доказів, які виявляють корупцію та зловживання Джо Байденом на державній посаді. Це включає електронні листи, текстові повідомлення, банківські записи та свідчення ділових партнерів Байдена», — сказав один із представників Республіканської партії.

Доповнення

Комітети, які очолюють розслідування, також опублікували записи, пов’язані з Хантером Байденом, і шукають додаткові документи, щоб спробувати підтримати своє розслідування.

Очікується, що демократи критикуватимуть легітимність розслідування щодо імпічменту на слуханнях у четвер, відзначаючи, що слухання відбуваються в той самий час, коли республіканці в Палаті представників не можуть або не хочуть приймати законопроекти, щоб утримати уряд від закриття.

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«Важко усвідомити повний божевілля цього моменту. За три дні до того, як вони збираються закрити уряд Сполучених Штатів, республіканці розпочинають безпідставну кампанію щодо імпічменту президента Байдена. Ніхто не може зрозуміти логіку обох напрямків дій», — сказав представник Демократичної партії Джеймі Раскін із штату Меріленд.

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Контекст

У травні 2023 року член Палати представників США Марджорі Тейлор Грін повідомила, що планує представити статті про імпічмент президента Джо Байдена. За твердженнями Республіканської партії, родина чинного президента США та його партнери нібито незаконно отримали 20 мільйонів доларів через підставні компанії.