Байден розраховує на «розсудливість Конгресу США» щодо додаткової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що розраховує на те, що Конгрес США буде розсудливим у питання виділення додаткової допомоги Україні. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Байден сказав Зеленському, що з наближенням зими «народ України готовий протистояти майбутнім бідам, і американський народ збирається й надалі залишатися з вами».
Після його слова журналіст запитав Зеленського, чи отримав він якісь запевнення від Конгресу щодо фінансування додаткової допомоги. Байден втрутився, сказавши:
«Я розраховую на розумний розсуд Конгресу Сполучених Штатів — альтернативи немає», — сказав президент США.
Щодо допомоги, оголошеної сьогодні, Байден детально розповів про військову підтримку України в її триваючій боротьбі проти вторгнення росії.
«Сьогодні я схвалив наступний транш допомоги США в галузі безпеки для України, включаючи більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкової зброї, і наступного тижня перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну», — сказав Байден у розширеній двосторонній зустрічі з членами Кабінету міністрів та українською делегацією. «Ми також зосереджені на посиленні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити критичну інфраструктуру, яка забезпечує теплом і світлом у найхолодніші та найтемніші дні року».
Доповнення
Байден також зауважив, що судження російського диктатора володимира путіна щодо того, що він зможе швидко придушити підтримку України, було помилковим.
Далі Байден висловив оптимістичну оцінку американської підтримки країни, коли вона відбиває російські сили.
"Американський народ — демократи, республіканці, родини по всій нашій країні — розуміють, за що бореться Україна, захищаючи те, що покоління американців також крокували, щоб захистити та зберегти», — сказав Байден. «Це досить просто: свобода, свобода та суверенітет».
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