Байден розраховує на «розсудливість Конгресу США» щодо додаткової допомоги Україні

ukru
29 березня, 17:57 • 220808 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 286725 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 246076 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 282234 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 250702 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 192551 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 185549 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158973 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 490662 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174631 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 157361 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 165721 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 102732 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 123218 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 112118 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 345728 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 490619 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 530260 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 530591 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 433105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 157361 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 286657 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 161935 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 153868 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 125782 перегляди
Актуальне
Байден розраховує на «розсудливість Конгресу США» щодо додаткової допомоги Україні

Байден розраховує на «розсудливість Конгресу США» щодо додаткової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 167703 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що розраховує на те, що Конгрес США буде розсудливим у питання виділення додаткової допомоги Україні. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Байден сказав Зеленському, що з наближенням зими «народ України готовий протистояти майбутнім бідам, і американський народ збирається й надалі залишатися з вами». 

Після його слова журналіст запитав Зеленського, чи отримав він якісь запевнення від Конгресу щодо фінансування додаткової допомоги. Байден втрутився, сказавши:

«Я розраховую на розумний розсуд Конгресу Сполучених Штатів — альтернативи немає», — сказав президент США.

Щодо допомоги, оголошеної сьогодні, Байден детально розповів про військову підтримку України в її триваючій боротьбі проти вторгнення росії. 

«Сьогодні я схвалив наступний транш допомоги США в галузі безпеки для України, включаючи більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкової зброї, і наступного тижня перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну», — сказав Байден у розширеній двосторонній зустрічі з членами Кабінету міністрів та українською делегацією. «Ми також зосереджені на посиленні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити критичну інфраструктуру, яка забезпечує теплом і світлом у найхолодніші та найтемніші дні року». 

Доповнення

Байден також зауважив, що судження російського диктатора володимира путіна щодо того, що він зможе швидко придушити підтримку України, було помилковим.  

Далі Байден висловив оптимістичну оцінку американської підтримки країни, коли вона відбиває російські сили.

"Американський народ — демократи, республіканці, родини по всій нашій країні — розуміють, за що бореться Україна, захищаючи те, що покоління американців також крокували, щоб захистити та зберегти», — сказав Байден. «Це досить просто: свобода, свобода та суверенітет».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73