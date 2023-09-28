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В США начались слушания по импичменту Джо Байдена

В США начались слушания по импичменту Джо Байдена

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. На основании расследования Республиканской партии Палата представителей Конгресса США начала слушания по импичменту президента Джо Байдена. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

По состоянию на сегодня республиканцы не нашли доказательств того, что Джо Байден получал какие-либо деньги от бизнесов своего сына. Они утверждают, что расследование по импичменту ставит их в лучшее положение для получения документов, которые они ищут.

Демократы отрицают, что республиканцы не нашли доказательств связи с президентом, поскольку их не существует, и обвиняют, что вся попытка импичмента – это ответ для бывшего президента Дональда Трампа и четырех обвинений, которые ему предъявлены.

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«Сегодня Комитет по надзору Палаты представителей изучит более двух десятков доказательств, которые выявляют коррупцию и злоупотребления Джо Байденом на государственной должности. Это включает электронные письма, текстовые сообщения, банковские записи и показания деловых партнеров Байдена», — сказал один из представителей Республиканской партии.

Дополнение

Комитеты, возглавляющие расследование, также опубликовали записи, связанные с Хантером Байденом, и ищут дополнительные документы, чтобы попытаться поддержать свое расследование.

Ожидается, что демократы будут критиковать легитимность расследования по импичменту на слушаниях в четверг, отмечая, что слушания проходят в то самое время, когда республиканцы в Палате представителей не могут или не хотят принимать законопроекты, чтобы удержать правительство от закрытия.

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«Трудно осознать полное безумие этого момента. За три дня до того, как они собираются закрыть правительство Соединенных Штатов, республиканцы начинают безосновательную кампанию по импичменту президента Байдена. Никто не может понять логику обоих направлений действий», — сказал представитель Демократической партии Джейми Раскин из штата Мэриленд.

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Контекст 

В мае 2023 года член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин сообщила, что планирует представить статьи об импичменте президента Джо Байдена. По утверждениям Республиканской партии, семья действующего президента США и его партнеры якобы незаконно получили 20 миллионов долларов через подставные компании.

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