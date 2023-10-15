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У США побоюються можливої ескалації війни в Ізраїлі через втручання Ірану та Хезболи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У неділі високопосадовці США заявили, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може перерости у більший конфлікт на Близькому Сході. Зокрема, через те, що ліванська група Хезболла може напасти на північ Ізраїлю або Іран здійснить наступ. Про це висловився радник з національної безпеки Джейк Салліван, пише Голос Америки, передає УНН.

У США побоюються можливої ескалації війни в Ізраїлі через втручання Ірану та Хезболи

Деталі 

Салліван заявив CBS, що "існує ризик ескалації цього конфлікту, відкриття другого фронту на півночі і, звичайно, втручання Ірану".

Такої ж думки і речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, який сказав Fox News, що адміністрація Байдена стурбована «потенційною ескалацією або розширенням цього конфлікту».

Доповнення

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян попередив, що його країна може діяти, сказавши Аль-Джазірі, що вона передала повідомлення ізраїльським офіційним особам, що «якщо вони не припинять свої звірства в Газі, Іран не може просто залишатися спостерігачем».

«Якщо масштаби війни розширяться, значних збитків буде завдано і Америці», – попередив він.

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Пекін використати свій вплив на Близькому Сході, щоб запобігти нападу інших державних чи недержавних утворень на Ізраїль і розширенню його війни з ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон відправить другий авіаносець, аби стримати Іран та Хезболу від нападу на Ізраїль




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