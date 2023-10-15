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В США опасаются возможной эскалации войны в Израиле из-за вмешательства Ирана и Хезболы

Киев • УНН

 • 418471 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В воскресенье высокопоставленные чиновники США заявили, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в больший конфликт на Ближнем Востоке. В частности, из-за того, что ливанская группа Хезболла может напасть на север Израиля или Иран осуществит наступление. Об этом высказался советник по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Голос Америки, передает УНН.

В США опасаются возможной эскалации войны в Израиле из-за вмешательства Ирана и Хезболы

Детали 

Салливан заявил CBS, что "существует риск эскалации этого конфликта, открытия второго фронта на севере и, конечно, вмешательства Ирана".

Такого же мнения и представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который сказал Fox News, что администрация Байдена обеспокоена «потенциальной эскалацией или расширением этого конфликта».

Дополнение

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян предупредил, что его страна может действовать, сказав Аль-Джазире, что она передала сообщение израильским официальным лицам, что «если они не прекратят свои зверства в Газе, Иран не может просто оставаться наблюдателем».

«Если масштабы войны расширятся, значительный ущерб будет нанесен и Америке», – предупредил он.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Пекин использовать свое влияние на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить нападение других государственных или негосударственных образований на Израиль и расширение его войны с ХАМАС.

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