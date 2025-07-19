У США пацієнт помер після того, як його затягнуло в апарат МРТ

У Лонг-Айленді США чоловік загинув після того, як його затягнуло в апарат МРТ через металевий ланцюжок на шиї. Потерпілого госпіталізували, але він помер наступного дня від отриманих травм. Поліція розслідує обставини трагедії. Про це пише УНН із посиланням на CBS.

61-річний чоловік помер від отриманих травм наступного дня після інциденту в лікарні - повідомила поліція у п'ятницю.

Поліція округу Нассау повідомила, що інцидент трапився у середу, під час сканування у відкритому центрі МРТ Нассау у Вестбері. На чоловіку під час процедури був "великий металевий ланцюг". Свідок, родич пацієнта, розповів поліції, що він не виконав наказу не виходити з кімнати після того, як почув крик. Тож коли він увійшов в кабінет, побачив як магнітний пристрій "потягнув за ланцюжок навколо шиї, і його (пацієнта - ред.) потягнуло всередину".

Центр магнітно-резонансної томографії Nassau Open, який має кілька філій у Нью-Йорку, відмовився надавати коментарі.

Апарати МРТ можуть бути особливо небезпечними поруч із людьми з кисневими балонами, в інвалідних візках або з магнітними прикрасами. Саме тому пацієнтам рекомендується знімати всі металеві та електричні предмети перед скануванням - повідомили CBS News New York лікарі та персонал Університетської лікарні Норт-Шор.

"Це діятиме як торпеда, яка намагається потрапити в центр магніту", – сказав Чарльз Вінтерфельдт, директор відділу візуалізації лікарні.

"Небезпека може бути катастрофічною, і це підкреслює, чому ми вживаємо всіх запобіжних заходів", – сказав доктор Паял Суд.

Проте, експерти кажуть, що травми та смерті, пов'язані з апаратами МРТ, трапляються рідко.

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