У США пацієнт помер після того, як його затягнуло в апарат МРТ

$41.870.00
48.450.00
uken
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
14:56 • 4778 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 65454 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 193583 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 101299 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 95906 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 95584 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
18 липня, 12:44 • 77121 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
18 липня, 11:59 • 60447 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
18 липня, 11:37 • 57247 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
18 липня, 10:40 • 217853 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
74%
742мм
Популярнi новини
США переглядають поставки зброї, щоб вивільнити більше Patriot для України - WSJ19 липня, 06:55 • 16610 перегляди
Масована атака рф на Одесу забрала життя людини, постраждалих уже 6: нові кадри наслідків19 липня, 07:09 • 9188 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 5988 перегляди
Ґвалтувала доньку для заробітку на порнографії: киянку засудили до 15 років та позбавили батьківських прав10:57 • 11317 перегляди
У районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС помітили дим: що відомо11:40 • 6060 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 193574 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 127837 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 195802 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 217851 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 395555 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Руслан Стефанчук
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Велика Британія
Херсонська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 6120 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 65444 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 134469 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 137899 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 143124 перегляди
Актуальне
Шахед-136
M1 Abrams
Іскандер (ОТРК)
Х-101
MIM-104 Patriot

У США пацієнт помер після того, як його затягнуло в апарат МРТ

Київ • УНН

 • 942 перегляди

У Лонг-Айленді, США, 61-річний чоловік загинув після того, як його затягнуло в апарат МРТ через металевий ланцюжок на шиї. Інцидент стався під час сканування, коли магнітний пристрій потягнув ланцюжок, затягнувши пацієнта всередину.

У США пацієнт помер після того, як його затягнуло в апарат МРТ

У Лонг-Айленді США чоловік загинув після того, як його затягнуло в апарат МРТ через металевий ланцюжок на шиї. Потерпілого госпіталізували, але він помер наступного дня від отриманих травм. Поліція розслідує обставини трагедії. Про це пише УНН із посиланням на CBS.

61-річний чоловік помер від отриманих травм наступного дня після інциденту в лікарні 

- повідомила поліція у п'ятницю.

Поліція округу Нассау повідомила, що інцидент трапився у середу, під час сканування у відкритому центрі МРТ Нассау у Вестбері. На чоловіку під час процедури був "великий металевий ланцюг". Свідок, родич пацієнта, розповів поліції, що він не виконав наказу не виходити з кімнати після того, як почув крик. Тож коли він увійшов в кабінет, побачив як магнітний пристрій "потягнув за ланцюжок навколо шиї, і його (пацієнта - ред.) потягнуло всередину".

Центр магнітно-резонансної томографії Nassau Open, який має кілька філій у Нью-Йорку, відмовився надавати коментарі.

Апарати МРТ можуть бути особливо небезпечними поруч із людьми з кисневими балонами, в інвалідних візках або з магнітними прикрасами. Саме тому пацієнтам рекомендується знімати всі металеві та електричні предмети перед скануванням 

- повідомили CBS News New York лікарі та персонал Університетської лікарні Норт-Шор.

"Це діятиме як торпеда, яка намагається потрапити в центр магніту", – сказав Чарльз Вінтерфельдт, директор відділу візуалізації лікарні.

"Небезпека може бути катастрофічною, і це підкреслює, чому ми вживаємо всіх запобіжних заходів", – сказав доктор Паял Суд.

Проте, експерти кажуть, що травми та смерті, пов'язані з апаратами МРТ, трапляються рідко.

Феєрверк вибухнув на ярмарку в Німеччині: 19 постраждалих, серед них дитина19.07.25, 12:59 • 2862 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Нью-Йорк (штат)
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9