У США оновили рекомендації для подорожей в Україну та росію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В оновлених рекомендаціях Держдепу громадянам Сполучених Штатів наполегливо рекомендують утриматись від поїздок до росії та України через російсько-українську війну. Зазначили, що в обох країнах сили рф можуть затримувати громадян США, передає кореспондент УНН.
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“Громадяни США, зокрема колишні та нинішні урядові та військовослужбовці США, а також приватні особи, які займаються бізнесом, які відвідують або проживають у росії, зазнавали безпідставних допитів та загроз з боку російських офіційних осіб і можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження та вимагання. Усі державні службовці США мають ретельно обміркувати необхідність поїздки в росію”, — ідеться у повідомленні.
Деталі
У Держдепі повідомляють про можливість затримання громадян США російськими службами безпеки за фальшивими звинуваченнями, їх затримання та/або переслідувань, засудження у таємних судах.
Установа також попереджає, що можливості уряду США надавати звичайні або екстрені послуги громадянам країни в росії наразі суттєво обмежені, особливо в районах, віддалених від посольства США в москві.
Тим громадянам, що зараз перебувають в росії та Україні, рекомендують негайно покинути країни.
Раніше
США поки не бачать ознак того, що переговори про припинення вогню між Україною і росією просуваються.