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В США обновили рекомендации для путешествий в Украину и россию

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В обновленных рекомендациях Госдепа гражданам Соединенных Штатов настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в россию и Украину из-за российско-украинской войны. Отметили, что в обеих странах силы рф могут задерживать граждан США, передает корреспондент УНН.

В США обновили рекомендации для путешествий в Украину и россию

Цитата

“Граждане США, в том числе бывшие и нынешние правительственные и военнослужащие США, а также частные лица, занимающиеся бизнесом, которые посещают или проживают в россии, подвергались безосновательным допросам и угрозам со стороны российских официальных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательство. Все государственные служащие США должны тщательно обдумать необходимость поездки в россию”, — говорится в сообщении.

Детали 

В Госдепе сообщают о возможности задержания граждан США российскими службами безопасности по фальшивым обвинениям, их задержании и/или преследования, осуждения в тайных судах.

Учреждение также предупреждает, что возможности правительства США оказывать обычные или экстренные услуги гражданам страны в россии сейчас существенно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в москве.

Тем гражданам, которые сейчас находятся в россии и Украине, рекомендуют немедленно покинуть страну.

Ранее 

США пока не видят признаков того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и россией продвигаются.

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