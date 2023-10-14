У США немає стратегії, що робити з росією – Кулеба

Цитата

«Є стратегія, що вони (США – ред.) роблять в Україні, і немає стратегії, що робити з росією», - сказав Кулеба.

На уточнююче запитання, Кулеба додав, що так склалося.

«А що повинно статися з росією, щоб Україна перемогла? І от сюди, в цю зону ні Вашингтон, ні Берлін, ні Париж, ні багато інших столиць. Поки що серйозно в притул не заходять. Змінити цю систему влади може тільки російський народ. Але, які фактори мають привести російський народ до рішення про зміну - це вже залежить не лише від російського народу», - зазначив Кулеба.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський, коментуючи вплив конфлікту на Близькому Сході на підтримку України, заявив, що партнери запевняють, що Київ все одно буде отримувати допомогу. Проте у будь-якому випадку чим більше викликів, тим більше потрібно розфокусовувати свою увагу.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що Сполучені Штати надаватимуть Ізраїлю засоби, необхідні для боротьби з терористичним угрупуванням ХАМАС, так само як вони надають Україні зброю, необхідну для перемоги над росією.