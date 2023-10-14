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У США нет стратегии, что делать с россией - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. США не имеют стратегии, что делать с россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Наталье Мосейчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Есть стратегия, что они (США — ред.) делают в Украине, и нет стратегии, что делать с Россией”, — сказал Кулеба.

На уточняющий вопрос, Кулеба добавил, что так сложилось.

“А что должно произойти с россией, чтобы Украина победила? И вот сюда, в эту зону ни Вашингтон, ни Берлин, ни Париж, ни многие другие столицы. Пока что серьезно в упор не заходят. Изменить эту систему власти может только русский народ. Но, какие факторы должны привести русский народ к решению об изменении — это уже зависит не только от русского народа”, — отметил Кулеба.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский, комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины, заявил, что партнеры уверяют, что Киев все равно будет получать помощь. Однако в любом случае чем больше вызовов, тем больше нужно расфокусировать свое внимание.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Соединенные Штаты будут предоставлять Израилю средства, необходимые для борьбы с террористической группировкой ХАМАС, так же как они предоставляют Украине оружие, необходимое для победы над Россией.

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