У США наклав на себе руки актор культового серіалу "Горець"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У США у віці 51 року помер актор Стен Кірш, який грав у культовому серіалі "Горець". Про це пише The Hollywood Reporter, інформує УНН.
За попередніми даними, актор наклав на себе руки, пише The Hollywood Reporter. У TMZ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють, що дружина Кірша знайшла його повішеним у ванній.
Творці серіалу "Горець", де грав актор, висловили співчуття у зв'язку з його смертю.
Стен Кірш найбільш відомий за роллю в серіалі "Горець". Він упродовж шести сезонів грав Річі Райана - друга головного героя Дункана Маклауда. Також Кірш з'явився в епізодичній ролі в серіалі "Друзі". В останні роки він керував власною студією акторської майстерності в Лос-Анджелесі.
Як повідомлялося раніше в УНН, у США помер режисер фільмів "Пригоди Електроніка" і "Чародії", знятих на Одеській кіностудії.