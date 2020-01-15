В США покончил с собой актер культового сериала "Горец"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В США в возрасте 51 года скончался актер Стэн Кирш, который играл в культовом сериале "Горец". Об этом пишет The Hollywood Reporter, информирует УНН.
По предварительным данным, актер покончил с собой, пишет The Hollywood Reporter. В TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что жена Кирша нашла его повешенным в ванной.
Создатели сериала "Горец", где играл актер, выразили соболезнования в связи с его смертью.
Стэн Кирш наиболее известный по роли в сериале "Горец". Он на протяжении шести сезонов играл Ричи Райана - друга главного героя Дункана Маклауда. Также Кирш появился в эпизодической роли в сериале "Друзья". В последние годы он руководил собственной студией актерского мастерства в Лос-Анджелесе.
Как сообщалось ранее в УНН, в США скончался режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи", снятых на Одесской киностудии.