У США можуть сьогодні остаточно схвалити вакцину Pfizer

Деталі

Високопоставлений федеральний чиновник повідомив CNN в п'ятницю, що повне схвалення FDA вакцини Pfizer/BioNTech "неминуче".

Цими вихідними офіційні особи обговорили, як підготуватися до впровадження вакцини після того, як FDA повністю схвалить препарат, враховуючи, що це буде чудовою можливістю для заохочення вакцинації.

Очікується, що повне схвалення призведе до більшої кількості вимог до вакцин і, можливо, збільшить їх використання деякими людьми, які не зважуються на вакцинацію, відзначає телеканал.

Доповнення

Вакцина Pfizer/BioNTech дозволена для екстреного використання в США з середини грудня для людей у ​​віці 16 років і старше. У травні дозвіл на екстрене використання було поширено на осіб від 12 років і старше.

Додамо, днями США схвалили третю дозу вакцини проти коронавірусу для людей з ослабленим імунітетом.