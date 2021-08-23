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В США могут сегодня окончательно одобрить вакцину Pfizer

В США могут сегодня окончательно одобрить вакцину Pfizer

Киев  •  УНН

 • 17510 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может окончательно одобрить вакцину от Pfizer/BioNTech от COVID-19 уже сегодня. Об этом заявили два американских чиновника, знакомых с обсуждением, которые "очень оптимистично настроены" относительно такого развитию событий, на которых ссылается CNN, пишет УНН.

Детали

Высокопоставленный федеральный чиновник сообщил CNN в пятницу, что полное одобрение FDA вакцины Pfizer/BioNTech "неизбежно".

В эти выходные официальные лица обсудили, как подготовиться к внедрению вакцины после того, как FDA полностью одобрит препарат, учитывая, что это будет прекрасной возможностью для поощрения вакцинации.

Ожидается, что полное одобрение приведет к большему количеству требований к вакцинам и, возможно, увеличит их использование некоторыми людьми, которые не решаются на вакцинацию, отмечает телеканал.

Дополнение

Вакцина Pfizer/BioNTech разрешена для экстренного использования в США с середины декабря для людей в возрасте 16 лет и старше. В мае разрешение на экстренное использование было распространено на лиц от 12 лет и старше.

Добавим, на днях США одобрили третью дозу вакцины против коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом.

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