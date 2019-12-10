У США демократи висунули звинувачення проти Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Конгресмени-демократи висунули звинувачення проти президента США Дональда Трампа. Його звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні роботи Конгресу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
"Зранку у вівторок конгресмени-демократи висунули проти президента Трампа звинувачення за двома статтями - зловживання владою і перешкоджання діяльності Конгресу", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що дії президента нанесли шкоду національній безпеці і поставили під загрозу чесність майбутніх президентських виборів, тоді як законодавці в першу чергу стурбовані неухильним дотриманням Конституції.
Також демократи додали, що той, хто порушує Конституцію - зраджує довіру суспільства.
"За словами глави Комітету з розвідки Адама Шиффа, свідоцтва зловживань допущені президентом, численні і беззаперечні. Законодавець зазначив на необхідності діяти негайно, щоб не допустити іноземного втручання у вибори 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за статті проти Трампа можуть проголосувати вже на цьому тижні.