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У США демократи висунули звинувачення проти Трампа

У США демократи висунули звинувачення проти Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Конгресмени-демократи висунули звинувачення проти президента США Дональда Трампа. Його звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні роботи Конгресу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

"Зранку у вівторок конгресмени-демократи висунули проти президента Трампа звинувачення за двома статтями - зловживання владою і перешкоджання діяльності Конгресу", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що дії президента нанесли шкоду національній безпеці і поставили під загрозу чесність майбутніх президентських виборів, тоді як законодавці в першу чергу стурбовані неухильним дотриманням Конституції.

Також демократи додали, що той, хто порушує Конституцію - зраджує довіру суспільства.

"За словами глави Комітету з розвідки Адама Шиффа, свідоцтва зловживань допущені президентом, численні і беззаперечні. Законодавець зазначив на необхідності діяти негайно, щоб не допустити іноземного втручання у вибори 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за статті проти Трампа можуть проголосувати вже на цьому тижні.

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