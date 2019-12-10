В США демократы выдвинули обвинения против Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Конгрессмены-демократы выдвинули обвинения против президента США Дональда Трампа. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Утром во вторник конгрессмены-демократы выдвинули против президента Трампа обвинения по двум статьям – злоупотребление властью и воспрепятствование деятельности Конгресса", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что действия президента нанесли ущерб национальной безопасности и поставили под угрозу честность предстоящих президентских выборов, а законодатели в первую очередь озабочены неукоснительным соблюдением Конституции.
Также демократы добавили, что тот, кто нарушает Конституцию - предает доверие общества.
"По словам главы Комитета по разведке Адама Шиффа, свидетельства злоупотреблений, допущенные президентом, многочисленны и бесспорны. Законодатель отметил необходимость действовать незамедлительно, чтобы не допустить иностранного вмешательства в выборы 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, раньше сообщалось, что за статьи против Трампа могут проголосовать уже на этой неделе.