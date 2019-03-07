У США дали поради щодо керування "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Компанії, як НАК "Нафтогаз Україна", повинні керуватись відповідно до сучасних принципів корпоративного управління. Про це під час прес-конференції у Києві заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл, вказавши, що під час його зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом обговорювалося питання енергетичного сектору, передає кореспондент УНН.
"Це було темою наших розмов. Я не буду вдаватись у подальші деталі, але загалом йшлось про те, що такого роду компанії повинні керуватись відповідно до сучасних принципів корпоративного управління", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи обговорював він з Прем’єром реформування "Нафтогазу" і можливе непродовження контракту з його головою Андрієм Коболєвим.
Заступник держсекретаря США зазначив, що обговорював енергетичний сектор практично на кожній зустрічі, яку він мав в Україні. На його думку, кожна країна у світі має пам’ятати, що енергетична безпека - це практично те саме, що й національна безпека.
"Це була одна з тем моєї дискусії в Україні. Як і те, що необхідно мати здоровий енергетичний сектор, який керується ринковими силами. Для нас енергетичні питання у цій частині світу дуже важливі, як для наших інтересів, так і для стабільності і безпеки Європи. Те, що відбувається в енергетичному секторі України, безпосередньо пов’язане з такими енергетичними питаннями, як, наприклад, "Північний потік-2", будівництву якого США протистоять", - додав він.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення оголосити з 23 березня конкурс на заміщення посади голови правління НАК "Нафтогаз Україна".
Раніше наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" повідомляла, що юридично не оформила рішення про продовження контракту із нинішнім головою правління після 22 березня.
Як повідомляв УНН, голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що не планує звільнятися з НАКу.