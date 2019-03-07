У США дали поради щодо керування "Нафтогазом"

КИЇВ. 7 березня. УНН. Компанії, як НАК "Нафтогаз Україна", повинні керуватись відповідно до сучасних принципів корпоративного управління. Про це під час прес-конференції у Києві заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл, вказавши, що під час його зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом обговорювалося питання енергетичного сектору, передає кореспондент УНН.