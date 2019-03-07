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В США дали советы по управлению "Нафтогазом"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Компании, как НАК "Нафтогаз Украины", должны управляться в соответствии с современными принципами корпоративного управления. Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, указав, что во время его встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом обсуждался вопрос энергетического сектора, передает корреспондент УНН.

"Это было темой наших разговоров. Я не буду вдаваться в дальнейшие детали, но в целом речь шла о том, что такого рода компании должны управляться в соответствии с современными принципами корпоративного управления", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждал ли он с Премьером реформирование "Нафтогаза" и возможное непродление контракта с его главой Андреем Коболевым.

Замгоссекретаря США отметил, что обсуждал энергетический сектор практически на каждой встрече, которую он имел в Украине. По его мнению, каждая страна в мире должна помнить, что энергетическая безопасность - это практически то же, что и национальная безопасность.

"Это была одна из тем моей дискуссии в Украине. Как и то, что необходимо иметь здоровый энергетический сектор, управляемый рыночными силами. Для нас энергетические вопросы в этой части мира очень важны, как для наших интересов, так и для стабильности и безопасности Европы. То, что происходит в энергетическом секторе Украины, напрямую связано с такими энергетическими вопросами, как, например, "Северный поток-2", строительству которого США противостоят", - добавил он.

Напомним, правительство приняло решение объявить с 23 марта конкурс на замещение должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее набсовет НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что юридически не оформил решение о продлении контракта с нынешним главой правления после 22 марта.

Как сообщал УНН, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не планирует увольняться из НАК.

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