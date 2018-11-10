У США чотири людини загинули у результаті аварії невеликого літака
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Приватний легкомоторний літак розбився в суботу в центральній частині американського штату Айова в 185 кілометрах від міста Ле- Марс. Про це повідомляє УНН із посиланням на телекомпанію ABC.
За її даними, зв'язок із літаком був втрачений незабаром після вильоту з аеропорту, близько 06:30 за місцевим часом (14:30 за київським часом) уламки були знайдені на пасовищі неподалік від Ле-Марса. Причини інциденту не наводяться.
Як раніше інформував УНН, Boeing 737 Max 8 найбільшої бюджетної авіакомпанії Індонезії Lion Air розбився 29 жовтня через 13 хвилин після вильоту з Джакарти. На його борту знаходилися 189 пасажирів, з яких ніхто не зміг вижити. Влада Індонезії вважає, що літак зруйнувався від сильного удару об поверхню Яванского моря.