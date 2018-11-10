В США четыре человека погибли при крушении небольшого самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Частный легкомоторный самолет разбился в субботу в центральной части американского штата Айова в 185 километрах от города Ле- Марс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию ABC.
По ее данным, связь с самолетом была потеряна вскоре после вылета из аэропорта, около 06:30 по местному времени (14:30 по киевскому времени) обломки были найдены на пастбище недалеко от Ле-Марса. Причины инцидента не приводятся.
Как ранее информировал УНН Boeing 737 Max 8 крупнейшей бюджетной авиакомпании Индонезии Lion Air разбился 29 октября через 13 минут после вылета из Джакарты. На его борту находились 189 пассажиров, из которых никто не смог выжить. Власти Индонезии считает, что самолет разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря.