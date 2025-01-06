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У США через снігопади скасовані авіарейси, закриті школи та федеральні установи

У США через снігопади скасовані авіарейси, закриті школи та федеральні установи

Київ • УНН

 • 23346 перегляди

Через арктичний циклон у США температура впала на 7-14°C нижче норми, що призвело до закриття шкіл та установ у п'яти штатах. Скасовано понад 1400 авіарейсів, затримано 740.

Арктичний циклон встановив небезпечно низькі температури принаймні на двох третинах материкової частини США, що призвело до масового блокування транспортних сполучень, закриття шкіл та федеральних установ. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що від понеділка на двох третинах території США у східній частині пануватиме небезпечний холод та крижаний вітер. Передбачається, що температура повітря опуститься на 7-14 градусів за Цельсієм нижче за норму.

При цьому повідомляється про масове припинення роботи шкіл та федеральних установ у щонайменше п’яти штатах – Індіані, Вірджинії, Кентуккі, Міссурі та Канзасі.

Водночас снігопади та штормові вітри спричинили хаос у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом. Лише в неділю були зупинені понад два десятки маршрутів, удвічі більше скасовано в понеділок. За даними вебсайту FlightAware, у понеділок зранку по всій країні скасовано понад 1400 авіарейсів і ще 740 затримані.

Синоптики попереджають про збереження низьких температур на більшій частині Сполучених Штатів впродовж наступних тижнів.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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